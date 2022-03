Tenta fuga su un BMW X6 rubato ma si schianta contro un Nissan X-Trail

I ladri d'auto sono purtroppo sempre in azione (a Milano è stato di recente arrestato il ladro delle Porsche), anche in Polonia, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver provato una fuga a bordo di una BMW X6 rubata.

Il video che trovate in pagina è stato registrato dalla dashcam di un'auto della polizia polacca, che una volta raggiunta una BMW X6 sospetta ha controllato la targa e subito acceso i lampeggianti, una volta verificato il furto della vettura. L'uomo a bordo del SUV tedesco anziché fermarsi subito e arrendersi ha provato a scappare dalla volante, che per evitare problemi alla popolazione (ci troviamo nel centro città di una piccola cittadina) ha evitato un inseguimento in stile hollywoodiano.

Probabilmente gli agenti si aspettavano un passo falso del ladro, che preso dall'ansia ha urtato un'altra vettura e poi ha abbandonato la BMW in mezzo alla strada, tentando una goffa fuga a piedi. Ovviamente è stato arrestato pochi minuti dopo. Ad avere la peggio in tutta questa storia è stato un Nissan X-Trail, spinto fuori strada dalla BMW dove infine si è cappottato su un fianco. Fortunatamente nessuno si è fatto male, né il ladro, né l'ignaro conducente dell'X-Trail, con la vettura però che è evidentemente da buttare.



Sicuramente a questo malvivente polacco è andata meglio rispetto a questo ladro aggredito da un cane poliziotto.