Tenta di entrare nel rimorchio come nei film: finisce malissimo

Se ci seguite molto probabilmente siete anche degli amanti delle spacconate da Hollywood. Di quelle cose tipiche di film come Fast and Furious o The Italian Job dove gli eroi riescono a saltare da una parte all'altra di un ponte che si sta chiudendo, oppure come in questo caso riescono ad infilarsi all'interno di un rimorchio in movimento.

Purtroppo spesso succede che qualche automobilista non sia particolarmente bravo a distinguere tra realtà e finzione e finisca per tentare di riprodurre certe scene del cinema nella vita vera, con risultati (inutile specificarlo) semplicemente disastrosi. Ad esempio come quando un italiano a Mosca aveva tentato di saltare un ponte mobile finendo per distruggere l'auto e farsi non poco male.

Fortunatamente nei casi di cui vi abbiamo parlato finisce spesso con qualche osso rotto ma zero vittime, e anche questo episodio non è da meno.

Alle 7 di questa mattina la polizia di Northampton è dovuta intervenire per prestare aiuto in seguito ad un incidente piuttosto singolare: un mezzo era finito incastrato all'interno di un rimorchio, con il guidatore che non riusciva più ad uscire. L'automobilista coinvolto nell'incidente ha spiegato che gli si erano offuscati i finestrini impedendogli una corretta visuale. Sta di fatto che stava circolando con un'assicurazione scaduta ed è stato sanzionato. Non è stato necessario l'intervento dell'assistenza medica.