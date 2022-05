Tenta un drift con una Infiniti ma finisce malissimo: per fortuna ci sono le barriere

Se si è abbastanza abili, driftare a bordo di un'auto è una delle esperienze più divertenti che si possa fare (in luoghi appositi, non su strade pubbliche), non tutti però hanno le giuste capacità... lo dimostra una volta di più un video proveniente dagli USA.

Negli Stati Uniti il drift è una cosa seria, un'attività a cui vengono spesso dedicati eventi e circuiti, che poi per circuiti intendiamo soprattutto piste a bassa aderenza e cerchi di asfalto. Ebbene alcuni di questi cerchi d'asfalto sono anche dotati di barriere, tanto che ci si potrebbe domandare: ma a cosa servono esattamente se le auto procedono in tondo?

Beh la risposta ci viene data da un nuovo filmato, che mostra il conducente di una Infiniti alle prese col drift. Tutto ciò che poteva andare male... è andato peggio: nel filmato infatti si vede chiaramente come la vettura, tentando di scodare, sia finita sulle barriere a bordo pista, presenti a protezione degli utenti. Ciò che segue è un disastro in piena regola, con la Infiniti che scavalca addirittura la prima barriera con le ruote posteriori e causa diversi danni all'anteriore - poiché sembra che il conducente abbia continuato ad accelerare dopo il primo impatto con la protezione.

A proposito di drift, abbiamo provato la pista a bassa aderenza del nuovo Porsche Experience Center Franciacorta, il luogo ideale per tentare donut di ogni tipo - c'è persino la possibilità di bagnare l'asfalto per avere ancora meno grip.