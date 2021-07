Tenta la derapata con un grosso pickup ma perde la ruota: la folla era incredula

Quasi tutti gli automobilisti hanno provato, almeno una volta nella vita, ad attuare manovre particolari per impressionare un amico, la propria compagna o semplicemente sé stessi, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Negli Stati Uniti vengono spesso presi in giro i proprietari delle Ford Mustang, poiché la leggenda popolare vuole che le loro abilità alla guida non siano all'altezza della muscle car (ecco un esempio lampante), ma stavolta dobbiamo riportare l'inadeguata azione del conducente di uno Chevrolet Silverado.

Il post Reddit in fondo alla pagina infatti ci propone la scellerata performance dell'uomo a bordo del pickup, che col suo motore V8 da 5,3 o 6,2 litri è in grado di sprigionare una potenza davvero niente male. Ovviamente non stiamo parlando di un modello adatto alle derapate o alla guida sportiva, ma il conducente dell'esemplare in questione non ha voluto saperne e ha quindi attuato una derapata sconsigliatissima.

All'inizio della clip vediamo il veicolo mentre approccia una rotonda con l'intenzione di circuirla in drift, ma sono bastati pochi metri all'automobilista per allargare troppo la traiettoria e sbattere con la ruota posteriore destra contro il marciapiede. L'impatto è stato talmente violento da distruggere l'asse e far volare via la ruota: adesso l'attendono delle riparazioni piuttosto costose, ma per fortuna il resto del pickup non sembra aver ricevuto grossi danneggiamenti.

Il problema risiede in un altro elemento, poiché dall'esclamazione di un astante alla fine del video pare non si tratti del primo incidente simile per l'uomo: evidentemente non aveva ancora imparato la lezione, e chissà se stavolta l'avrà fatto.

In chiusura abbiamo intenzione di mostrarvi una derapata ben eseguita, per cui ci affidiamo ad una BMW M3 e ad una M4 messe perfettamente di traverso grazie alla guida esperta di due drifter professionisti. Ovviamente anche il drift richiede abilità e tantissima pratica.