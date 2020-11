Tenta un burnout e travolge il pubblico con una manovra folle

Nel migliore dei casi i burnout sulle strade aperte al pubblico e ricolme di persone servono esclusivamente ad alimentare il proprio ego. Nel caso peggiore invece si finisce col perdere il controllo e mettere seriamente a repentaglio la salute degli astanti. Il video in alto testimonia proprio la seconda situazione.

La clip è stata registrata on un semplice iPhone, e mostra una serie di esibizioni. Alcune risultano essere semplici accelerazioni, altre evidenziano le capacità di fantastiche sospensioni modificate, altre fanno semplicemente risaltare il sound di un propulsore o dell'altro e altre ancora hanno l'intenzione di porre sotto gli occhi degli osservatori delle carrozzerie davvero fantastiche.

Il problema però è che non tutti gli automobilisti del video hanno avuto un comportamento completamente sicuro e conscio degli eventuali rischi. Un paio di conducenti hanno chiaramente esagerato con accelerazioni improvvise, sgommate, derapate e burnout a pochi centimetri da folti gruppi di persone.

Al minuto 3:15 ogni preoccupazione si è concretizzata quando l'uomo a bordo di una Dodge Charger ha avviato un burnout perdendo immediatamente il controllo e travolgendo almeno due ragazzi fermi a bordo strada. Non contento, il proprietario della muscle car non ha assolutamente pensato di scendere dall'abitacolo e di soccorrere le vittime, bensì ha schiacciato il pedale dell'acceleratore ed è schizzato via rapidamente.

A quanto pare nessuno è rimasto gravemente ferito in seguito all'incidente, ma le cose sarebbero potute andare molto, molto peggio.