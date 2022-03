Tenta un 180 gradi con la Camaro ma finisce contro un palo della luce

Non tutte le auto sono uguali, e ne esistono alcune che meritano rispetto e attenzione per quanto sono nervose e imbizzarrite. Negli USA ci sono in particolare due vetture che hanno una pessima reputazione: la Ford Mustang e la Chevrolet Camaro. Guardate ad esempio questa Camaro finire contro un palo...

Di incidenti con Mustang e Camaro il web è ormai pieno, di recente vi abbiamo mostrato una Ford Mustang intenta a saltare una colonna di traffico solo per finire contro un autobus pochi metri dopo (non fate come questa Ford Mustang), poiché l'accelerazione brutale e la trazione hanno tradito il conducente.

Oggi ci occupiamo di una Camaro SS intenta a fare un po' di burnout, solo per finire contro un palo della corrente elettrica. La Camaro SS di ultima generazione monta un brutale motore 6.2 litri aspirato V8 da 455 CV a 6.000 rpm, con 617 Nm di coppia a 4.400 rpm. Una vettura potentissima che necessita di un piede destro delicato e attento, anche per girare su se stessa mentre è intenta a fare un po' di "ciambelle" (negli USA si dice donuts).

Ebbene guardate questa Camaro perdere il controllo durante un tentativo di 180 gradi... il video purtroppo si interrompe subito dopo l'impatto, non abbiamo dunque idea di quanti danni siano stati fatti alla vettura, è lecito però pensare che sulla carrozzeria vi sia ben più di qualche graffio.