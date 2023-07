Tender 2, la splendida Fiat 500e di Castagna: mogano, vimini e anche una doccetta

La Carrozzeria Castagna, gloriosa officina di Milano, ha mostrato nelle scorse ore la sua ultima produzione, leggasi una splendida Fiat 500e modificata e denominata Tender 2.

Come facilmente intuibile dal nome si tratta di una vettura di chiara ispirazione nautica e arriva a pochi giorni dalla presentazione di un'altra creazione a base Fiat, leggasi la Topolino di Castagna con tanto di tendalino e doccetta.



Si tratta della prima one off di Castagna della Fiat 500 elettrica, dopo aver realizzato diverse creazioni su base termica. L'ultima realizzazione è stata presentata negli scorsi giorni presso l’Hotel Mandarin Oriental di Blevio, in provincia di Como, e si tratta di una vettura che sarà a disposizione proprio dell'albergo e dei suoi clienti, che potranno noleggiarla per meglio godersi il panorama lariano.

Per realizzarla la Tender 2 la carrozzeria meneghina ci ha impiegato otto mesi, e il colore scelto è stato un giallo senape abbinato all'immancabile kit di legno, in questo caso mogano Sapelli, marchio di fabbrica di Castagna.



L'ispirazione è al motoscafo più bello al mondo, il Riva, e ovviamente regala alla vettura una sensazione di eleganza, classe e stile che è difficile trovare in altre city car. Il riferimento agli elementi nautici sono ovunque, a cominciare dai dettagli cromati che si ritrovano sulle fiancate ma anche in coda. Ed è proprio la zona posteriore quella maggiormente stravolta, con un rivestimento in mogano nonché i gavoni laterali con tanto di sportelli.

Presente inoltre un battitacco d'acciaio per evitare di rovinare il legno, ed vi si trova anche un tappo nel pavimento che sollevandolo permette di sfruttare una comoda doccia in dotazione, accessorio già visto tra l'altro nella Fiat Topolino.



Spazio poi al vimini, altro elemento distintivo di Castagna, mentre nell'abitacolo troviamo due sedili elettrici a firma BMW che sono stati personalizzati con dei rivestimenti in ecopelle di colore marrone, elemento che troviamo anche lungo la plancia e il bracciolo fra i due sedili. A completare il tutto, una comoda moquette ai piedi di guidatore e passeggero, che conferisce al tutto quello stile old school che non guasta mai.