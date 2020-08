Tempesta di sabbia si abbatte sull'Arizona: la visibilità stradale è annullata

Il video in alto mostra un evento certamente raro, anche per l'Arizona. Chi crede che le tempeste di sabbia di grandi entità possano verificarsi soltanto nel bel mezzo dei deserti più estesi del mondo si sbaglia di grosso, ecco perché.

La prima parte della registrazione, caricata su YouTube dai ragazzi di Reuters, è stata fatta nel corso della giornata di ieri presso la Interstate 10 all'altezza di Tombstone da parte di Graham Matthews. Come potete notare anche voi il cielo è completamente arancione ed estremamente minaccioso, mentre sulla strada il traffico arresta la propria corsa a causa della scarsissima visibilità.

Matthews stava compiendo il viaggio di ritorno a casa dalla città di Phoenix con sua moglie e i suoi bambini piccoli, quando si è imbattuto in un evento quantomeno peculiare:"Mia moglie ha dovuto scavalcare il suo sedile per raggiungere i miei gemelli di otto anni sulla poltrona posteriore perché erano terrorizzati." Per lui e per la sua famiglia è stata la prima volta che si sono trovati all'interno ad una tempesta simile.

Nel frattempo un membro dello staff della fattoria Du-Brook di Casa Grande ha catturato con la sua telecamera la tempesta nel suo momento di massima forza, con tanto di mucche spaventate e intente a spingere una recinzione, ma per fortuna in questo caso non sono stati riportati ferimenti.

Il National Weather Service ha emanato un avviso di pericolo per le aree di Casa Grande e di Eloy, in Arizona, dove si suggerisce agli automobilisti di prestare attenzione a causa della visibilità zero intorno alle 18:15 ora locale.

Insomma, la situazione è stata al contempo suggestiva ma ostile