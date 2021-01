Tempesta di neve in Giappone: 134 veicoli ammassati, un morto e tanti feriti

Nel corso delle ultime ore in Giappone si è verificato un evento estremamente raro. Ben 134 veicoli si sono ammassati in una serie di incidenti a catena su un'autostrada, creando un caos senza precedenti. Purtroppo al momento il bilancio è di un morto e di numerosi feriti.

L'enorme schianto a catena è avvenuta a mezzogiorno circa sulla Tohoku Expressway, nell'area a nord della prefettura di Miyagi su un tratto di strada lungo circa un chilometro secondo quanto riportato dalle autorità governative.

Prima del disastro l'amministrazione aveva imposto un limite di 50 km/h in condizioni di scarsa visibilità, ma ciò non è bastato ad evitarlo. Allo stato attuale delle cose pare siano più di 200 le persone coinvolte nel maxi incidente, e una dozzina di queste ha richiesto l'intervento medico ospedaliero. Ad affermarlo è l'agenzia responsabile nel merito della catastrofe. Mentre scriviamo le operazioni di soccorso sono ancora in svolgimento, e a confermarlo ai reporters è Katsunobu Kato, segretario a capo del gabinetto.

Come è accaduto in parte anche in Italia nel corso degli ultimi giorni, l'isola nipponica si è trovata a dover fronteggiare un periodo particolarmente gelido in modo improvviso, e in questo caso sono stati gli automobilisti a pagarne il prezzo.

