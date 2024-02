Tempesta in arrivo sulle auto elettriche? 'La gente vuole le ibride e Toyota gongola'

Potrebbe arrivare una tempesta sul mercato delle auto elettriche nel 2024, e qualche segnale si è intravisto già con la fine del 2023, quando i dati di vendita globali sono stati un po' in chiaro/scuro.

Ad approfondire la questione è stato Stefano Cingolani, fra i giornalisti più esperti del settore automotive, che attraverso il quotidiano Il Foglio scrive: “Il 2024 si è aperto con molte battute d’arresto per due ragioni di fondo: l’inaridirsi degli incentivi pubblici e un raffreddarsi delle preferenze dei consumatori”.

Ha quindi ricordato il caso di Renault con Ampere, azienda che è stata sottovalutata in Borsa e che per il momento rimane in “stand by”. Cingolani riporta anche i dati del market share green attuale in Europa: il 17 per cento in Francia, poco di più in Germania, mentre in Spagna il 5% e l'Italia “fanalino di coda con appena il 4%”.

E ancora: “Berlino che ha speso molto per sussidiarie l’elettrico, ha dovuto sospendere gli aiuti anche per rimediare al pasticcio sui fondi per sostenere l’economia. Ma quel che più conta è il mutamento delle aspettative che sta cambiando i programmi dei grandi costruttori, ad eccezione per ora di Stellantis”.

C'è poi chi ha parlato del periodo 2024-2027 come della “valle della morte”, tenendo conto che il boom di vendite di auto elettriche potrebbe non arrivare per via dei dubbi, molto dei quali infondati, dei consumatori verso le vetture a batteria. A complicare ulteriormente la situazione le fake news, che secondo Federcarrozzieri stanno frenando di molto il mercato.

In tutto questo Ford ha ridotto la produzione del suo F-150 Lightning, pick up elettrico lanciato due anni fa che ancora non sta esplodendo come si prevedeva. La Hertz ha venduto invece 20mila auto elettriche per tornare alla termiche, mentre il Wall Street Journal si domanda: “Perchè la GM punta tutto sull’elettrico mentre la gente chiede sempre più auto ibride?”.

E a riguardo Cingolani sottolinea come in questa situazione: “Non se ne avvantaggiano i produttori americani né quelli europei, ma i giapponesi, a cominciare dalla Toyota che non pensa certo di rinunciare alla sua gallina dalle uova d’oro”.

Il giornalista de Il Foglio prospetta difficoltà anche per le aziende cinesi: “Se non abbassano i prezzi a livelli insostenibili da qualsiasi impresa che voglia stare in piedi”. Tavares parla di un 40% di divario nei costi con i costruttori del gigante asiatico “Nessun capo di un governo democratico che agisca secondo un principio di razionalità economica e non di pura potenza potrebbe coprirlo con i soldi dei contribuenti, né Trump né Biden che pure ha speso molto”, aggiunge Cingolani sottolineando come in Germania le grandi aziende si siano fatte carico dei mancati incentivi di Berlino ma tale situazione sta incidendo sulla redditività delle imprese.

“Quindi c’è da attendersi una stretta sui costi di produzione a cominciare dal lavoro: a parità di salario meno occupati e più produttività” ed è proprio lo stesso messaggio che ha lanciato Tavares a Bloomberg, mettendo nel mirino Mirafiori e Pomigliano.