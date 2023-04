Una Telsa Model Y è caduta dentro una voragine apertasi a Taiwan: il video

Non capita tutti i giorni di vedere un SUV che finisce sul tetto di una casa, ma potremmo dire lo stesso nel caso di un’auto che finisce inghiottita dall’asfalto filmata da una telecamera di sorveglianza: una Tesla Model Y è finita in una voragine mentre si trovava in sosta.

L’incidente è andato in scena a Zhubei, a Taiwan, e fortunatamente nessuno si è fatto male, se non consideriamo i danni riportati dalla vettura di Palo Alto. La Model Y in questione era nuovissima (si parla di pochi giorni di vita) e probabilmente parecchio curata dal suo proprietario, che l’aveva anche dotata di una particolare verniciatura perlescente.

Ebbene, a quanto pare la sfortuna ha deciso di prendersi gioco dell’auto più appariscente quel giorno, e l’asfalto è collassato solo ed unicamente nei pressi della Model Y, che è stata inghiottita cadendo in un fosso di circa 3 metri, rimanendo poi sul fianco. L’auto è stata poi recuperata e le immagini mostrano una fiancata piuttosto malconcia, ma poteva andare molto peggio.

Purtroppo non si tratta del primo incidente di questo tipo: a Zhubei si sono verificati diversi casi di collasso dell’asfalto nel corso dello scorso anno, al punto che il governo ha poi deciso di interrompere ogni tipo di lavoro per capire cosa scatenasse il fenomeno così da mettere in sicurezza il tutto prima di procedere con le costruzioni, ma a quanto pare il problema non si è estinto del tutto.

E a proposito di voragini, guardate questa vettura inghiottita e affondata in un piccolo buco apertosi in un parcheggio di Mumbai.