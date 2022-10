Telsa lancia una charging station casalinga adatta a tutti i veicoli elettrici

Tesla aveva lanciato un nuovo connettore casalingo adatto a tutte le auto già l’anno scorso, ma rimase disponibile per pochissimo tempo prima di sparire. A quanto pare però, sul sito della casa di Palo Alto è spuntata una nuova wall box adatta a tutte le auto elettriche, che oltreoceano viene offerta a 550 dollari.

Ricordiamo che i modelli Tesla dispongono di una presa di corrente dedicata che sfrutta un design e un’architettura che garantiscono una maggior facilità d’utilizzo e una migliore efficienza rispetto ai connettore CCS/J1772, al punto che il brand americano ha provato a farlo diventare anche uno standard all’interno del settore, ma con scarsi risultati.

E proprio per questo motivo diede vita ad un caricatore casalingo “universale”, ma rimase disponibile per poco tempo prima di sparire definitivamente. Sul sito Tesla è dunque apparso un nuovo prodotto, il J1772 Wall Connector, con la descrizione che lo racconta così: “Il nostro connettore a parete J1772 è una comoda soluzione di ricarica per veicoli elettrici Tesla e non Tesla ed è ideale per case, appartamenti, strutture ricettive e luoghi di lavoro”.

Le ultime righe suggeriscono anche un certo interesse nel fornire un servizio di qualità alle strutture che ospitano clienti, come si evince dalle parole che si trovano più avanti: “Se sei uno sviluppatore, gestore o proprietario di immobili commerciali e sei interessato all'acquisto di più di 12 connettori a parete J1772, visita Commercial Charging”.

Chiaramente questo tipo di wall box continueranno ad essere compatibili anche con i modelli Tesla, che dovranno utilizzare però uno specifico adattatore fornito assieme all’auto. E a proposito del colosso di Palo Alto e delle stazioni di ricarica, vi ricordiamo che la rete Tesla Supercharger dovrebbe aprire a tutti gli utenti entro la fine dell’anno.