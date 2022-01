Telsa Cybertruck rinviato ancora: arriverà all'inizio del 2023 e sarà un po' diverso

In data odierna abbiamo appreso che conosceremo la roadmap 2022 di Tesla il prossimo 26 gennaio, ma parlando di Cybertruck, in rete sono apparsi alcuni rumor che suggeriscono un ulteriore rinvio per il debutto sul mercato del pickup elettrico di Palo Alto.

Venne svelato nel 2019 con un’entrata in produzione stimata per il 2021, ma come sappiamo ciò non è avvenuto, ed è stato rimandato al 2022. Ebbene, sembra che non arriverà nemmeno quest’anno, visto che la data di uscita prevista per il Cybertruck è sparita dal sito ufficiale della casa costruttrice. La conferma potrebbe arrivare da un report rilasciato da Reuters, dove una fonte non dichiarata afferma che il Tesla Cybertruck entrare in produzione nei primi mesi del 2023, e con "primi mesi" si intende sul finire del primo trimestre del 2023.

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, il motivo di tale rinvio sarebbe causato dalle modifiche che la casa sta effettuando sul Cybertruck originale, per renderlo più competitivo contro i rivali già presenti sul mercato, tra i quali c’è il Rivian R1T, che ha già riscosso grande successo tra coloro che lo hanno provato.

I rumors della rete parlano di un mezzo finale che potrebbe essere decisamente diverso dall’originale: si parla della cancellazione del modello entry-level con un singolo motore, mentre quello a tre motori verrà sostituito da una versione a quattro motori, uno per ogni ruota come nel caso del Rivian.

Se le indiscrezioni fossero corrette, potremmo aspettarci qualche annuncio a riguardo il prossimo 26 gennaio, dove scopriremo la roadmap del brand e il rapporto sugli utili del quarto trimestre del 2021.