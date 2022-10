Telepass vi regala un buono Amazon da 1.000 euro: il nuovo concorso

Un nuovo concorso Telepass mette in palio un buono regalo Amazon da ben 1.000 euro. Per partecipare basta salvare un preventivo RC Auto, scopriamo tutti i dettagli dell'iniziativa.

Un tempo Telepass era sinonimo di telepedaggio, e poco altro, oggi invece l'azienda fornisce un enorme ventaglio di servizi attraverso la sua applicazione per smartphone oppure il suo sito internet ufficiale (abbiamo provato Telepass Plus giusto questa estate). Uno di questi è la possibilità di attivare la polizza RC Auto in pochi e semplici passaggi.

Per sponsorizzare la cosa, Telepass ha ben pensato di lanciare un concorso: un buono regalo Amazon del valore di 1.000 euro. Si tratta di un concorso a estrazione, per partecipare vi basta andare in app o sul sito Telepass e salvare un preventivo RC Auto entro l'11 gennaio 2023. Il buono da 1.000 euro è il maxi premio finale, c'è però la possibilità di vincere un buono regalo Amazon da 50 euro al giorno. Per saperne di più o per partecipare subito al concorso vi rimandiamo alla pagina del Concorso RC Auto.

Con Telepass Assicura, promette l'azienda, è possibile acquistare la polizza auto in pochi passaggi, pagare in 12 mesi senza costi aggiuntivi e ottenere il servizio di Assistenza Stradale a canone zero per i primi 12 mesi.