Telepass lancia il cashback del 15% sulle soste su striscia blu fino al 31 dicembre 2022

Con la fine del monopolio del telepedaggio e l'arrivo di dispositivi come UnipolMove (cosa scegliere fra Telepass e UnipolMove), Telepass si sta impegnando a lanciare sempre nuove promozioni per i suoi utenti. L'ultima in senso cronologico è il cashback sul pagamento delle soste su strisce blu tramite app.

Proprio la scorsa estate abbiamo provato la galassia di servizi di Telepass Plus, che al suo interno offre anche il pagamento delle soste su strisce blu tramite app. Un servizio che, a dire il vero, è possibile sfruttare anche con un semplice abbonamento Telepass Base e che dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022 permetterà di avere un cashback del 15% sulle soste - ma solo ai nuovi clienti.

Il servizio è già attivo in oltre 210 comuni d'Italia e permette di utilizzare il proprio smartphone come fosse un parcometro digitale. Addio monetine dunque, basta aprire l'app, individuare l'area di parcheggio (automaticamente grazie al GPS) e immettere i minuti o le ore che si vuol pagare. Esiste inoltre anche una funzione chiamata "Sosta senza limiti" che permette di avviare una sosta senza avere idea di quanto tempo si passerà parcheggiati. Si può insomma avviare il pagamento e interromperlo una volta tornati alla macchina, senza lo stress di dover eventualmente allungare il tempo preimpostato o aver paura di dimenticarlo.

Tornando al cashback, i nuovi clienti Telepass potranno avere il 15% di cashback sulla pagamento della sosta su striscia blu, mentre i già clienti potranno averlo del 5%. Come detto in apertura, il periodo promozionale va dall'1 ottobre al 31 dicembre 2022.