Da Telepass l'assicurazione mobilità che si attiva e disattiva in automatico

Telepass e ITAS Mutua vogliono rivoluzionare il mondo delle assicurazioni con la nuova polizza Mobilità Protetta. I vari servizi di assicurazione si attivano soltanto quando li usate, in automatico.

Stando al comunicato stampa ufficiale rilasciato dalle due aziende, Mobilità Protetta è una nuova “instant insurance” che garantisce una copertura assicurativa automatica ai clienti Telepass e ai loro familiari durante l’uso dei Servizi di Mobilità Telepass. Di fatto parliamo di una polizza che “sa quando attivarsi”: per utilizzarla basta attivarla direttamente sull’app Telepass in modo del tutto gratuito, poi andremo a pagare 0,50 euro solo quando (noi o un nostro familiare) utilizzeremo uno dei Servizi di Mobilità gestiti tramite Telepass - e c’è anche la guida di monopattini, scooter e biciclette.

Nello specifico parliamo di questi servizi:

transiti autostradali avvenuti con accesso tramite la porta Telepass, i cui pedaggi sono pagati tramite Telepass;

tragitti in taxi prenotati e acquistati tramite App Telepass;

guida di monopattini, scooter o biciclette prenotati e/o noleggiati tramite App Telepass;

viaggi in treno acquistati tramite App Telepass;

viaggi in traghetto acquistati con accesso tramite la porta Telepass mediante dispositivo Telepass (Stretto di Messina) o viaggi in navi e traghetti acquistati tramite App Telepass

Questo nuovo prodotto assicurativo può essere attivato e gestito tramite App dai clienti Telepass intestatari di uno tra i contratti Family (l’offerta Base), Plus, Easy o Pay Per Use. La polizza copre gli assicurati in caso di morte o di grave invalidità permanente (maggiore del 30%) a seguito di infortunio avvenuto esclusivamente durante l’utilizzo di uno dei servizi di mobilità indicati sopra. La copertura si attiva in automatico ogni volta che l’assicurato utilizza uno dei servizi e si disattiva quando il servizio termina. L’importo massimo di spesa è pari a 24 euro l’anno; al raggiungimento di questo tetto si continuerà a essere coperti per i successivi utilizzi fino alla scadenza della polizza, senza costi aggiuntivi. Il rinnovo è automatico salvo disdetta.



A proposito di Telepass: lo scorso mese di marzo Telepass ha aggiornato le tariffe per la ricarica elettrica tramite l'app.