Telepass aggiorna le tariffe per la ricarica elettrica: i nuovi prezzi

A oggi ricaricare un'auto elettrica così come ci riforniamo di benzina, pagando in contanti o in carta al distributore, è praticamente impossibile, bisogna affidarsi ad app e abbonamenti. Anche Telepass ci permette di pagare la ricarica con tariffe a consumo che dal 1 aprile 2023 diventano identiche presso tutte le colonnine del servizio.

Mentre negli ultimi anni il prezzo è variato da stazione a stazione, poiché la tariffa era data dal proprietario della colonnina, dal prossimo 1 aprile ci sarà una "unificazione" delle tariffe, che saranno così identiche presso tutti gli stalli presenti sulla mappa. Ma quali saranno queste tariffe?

Telepass ha puntato a una semplificazione assoluta, anche se i prezzi si sono leggermente alzati per la ricarica AC. Mentre prima (ancora oggi in realtà, fino al 31 marzo) era facile trovare ricariche AC al di sotto dei 60 centesimi di euro per kWh, a partire dal prossimo mese pagheremo 0,70 euro/kWh in AC fino a 49 kW. In DC da 50 a 99 kW di potenza e in HPC oltre i 100 kW invece pagheremo 0,80 euro/kWh. La ricarica ad alta potenza diventa dunque più conveniente rispetto ad altri servizi, che magari propongono tariffe al consumo di 0,89 euro/kWh e addirittura 0,99 euro/kWh.

Manca tuttavia la possibilità di stipulare un abbonamento, come invece si può fare con app concorrenti come BeCharge ed Enel X (Enel X alza i prezzi dei suoi abbonamenti).