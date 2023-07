Telegraph: 'Rivoluzione auto elettrica? Un disastro, la impongono a chi non la vuole'

Il tabloid britannico Telegraph ha analizzato la situazione attuale del settore automobilistico alla luce del recente ban dell'Ue ai motori benzina e diesel in vista del 2035. Secondo Ben Marlow, del quotidiano inglese, siamo di fronte ad una rivoluzione “disastrosa”.

“Ha lasciato le grandi case automobilistiche globali in difficoltà, incerte su come procedere in una gara a cui hanno partecipato con riluttanza”, aggiunge lo stesso, sottolineando come l'elettrificazione sia stata accolta con una feroce resistenza: “Ma una volta che i politici hanno puntato una pistola alla testa dei capi delle aziende con una serie di scadenze estreme per l'eliminazione graduale del motore a combustione, le case automobilistiche non hanno avuto altra scelta che andare all-in”.

Modelli di business collaudati da secoli sono stati dichiarati morti, mentre “piani ambiziosi sono stati elaborati frettolosamente per elettrificare interi portafogli, dalle piccole city car alle berline familiari, arrivando ai SUV, a costi astronomici”.

Ben Marlow cita anche la Ferrari, sottolineando come la stessa abbia “abbracciato il movimento, con grande costernazione dei petrolheads di tutto il mondo”. Una critica che di recente aveva sollevato anche l'ex presidente della Rossa, Montezemolo: “Se penso ad una Ferrari elettrica mi viene l'orticaria”.

Marlow ha quindi ricordato il caso recente di Volkswagen, che ha bloccato la produzione vista la ridotta domanda di EV. Che dire poi di Ford, che ha tagliato migliaia di posti di lavoro in Europa, per via del fatto che la produzione di auto elettriche non riesce a sostenere i posti di lavoro “alimentati” dai modelli a benzina e diesel. E da queste sforbiciate non è stata esente nemmeno Musk: “Costretto a tagliare ripetutamente il prezzo delle Tesla nel disperato tentativo di sostenere la domanda e proteggere la quota di mercato”.

Significativo, secondo Marlow, resta comunque il caso di VW, da sempre il più grande gruppo automobilistico europeo, che secondo il giornalista solleva “Seri interrogativi sul fatto che i politici stiano commettendo il catastrofico errore di imporre auto elettriche a un pubblico che non le vuole. In effetti, la decisione di imporre scadenze rigorose per l'eliminazione graduale delle auto a benzina potrebbe rivelarsi una delle decisioni politiche più rovinose della nostra vita”.

Quindi aggiunge: “Pensateci per un secondo: un'intera industria non solo è costretta ad abbandonare un prodotto che la stragrande maggioranza delle persone ancora desidera e utilizza, ma è anche costretta ad incanalare tutte le sue risorse per creare un qualcosa che semplicemente non ha mercato, almeno non entro il lasso di tempo terribilmente breve che viene imposto alle case automobilistiche. È un autosabotaggio industriale e una catastrofe commerciale, economica e sociale in atto”.

Marlow conclude la sua accurata disamina scrivendo: “Forse, invece di correre tutti a comprare un'auto elettrica con l'avvicinarsi della fine del decennio, milioni di persone semplicemente consegneranno le chiavi delle loro obsolete auto a benzina e sceglieranno invece di camminare ovunque. Sarebbe una mossa di protesta spettacolare, e allo stesso tempo sarebbero del tutto in linea con lo zero netto: ottimo per l'ambiente ma terribile per l'economia”. Ovviamente il punto di vista di Marlow può essere condiviso o meno, ma rappresenta senza dubbio un'analisi attenta che merita una riflessione.