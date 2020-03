Al telefono mentre usa un muletto, danneggia una Model S e scappa: il video

La Modalità Sentinella si rivela ancora una volta parecchio utile. Questa volta è infatti servita a beccare l'operatore di un carrello elevatore a forca mentre guidava il mezzo in modo completamente distratto. Questo lo ha portato a scontrarsi con una Tesla Model S parcheggiata ma, invece di lasciare un biglietto, è poi scappato a gambe levate.

Dal video potrebbe non notarsi chiaramente il fatto che sia al cellulare, ma l'immagine allegata in fondo alla pagina toglie ogni dubbio. A ogni modo il tizio che ha caricato il video su YouTube, tale Bjorn Nyland, lo conferma in modo assoluto.

Quello che più colpisce è il fatto che l'operatore abbia tantissimo spazio intorno a sé per muoversi, ma finisce lo stesso per scontrare la berlina elettrica. La EV riporta leggeri danni al paraurti posteriore e l'autore di questi ultimi se n'è accorto, infatti per un attimo si gira verso la macchina e rallenta, ma in seguito decide subito di non fermarsi e di scappare via.

Il tutto è stato registrato dalla sempre utile Modalità Sentinella, che speriamo stia spingendo le altre case automobilistiche a disporre sulle proprie auto sistemi molto simili. A confermare la bontà della modalità vi indichiamo una coppia di video catturati pochi giorni fa. Il primo è servito a incastrare due vandali intenti a bucare gli pneumatici di una Model 3, mentre il secondo ha ripreso gli attimi di panico che si sono avuti durante l'ultimo terremoto che ha scosso lo Utah la scorsa settimana.