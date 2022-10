Il telaio della Fiido T1 non si spezza più: l'azienda vi dà 10.000 dollari se succede

Dove risiede la vera forza di un'azienda? Nel suo essere assolutamente infallibile? Non proprio, forse più nella capacità di risolvere in maniera efficace i problemi. Ebbene Fiido vi promette 10.000 dollari nel caso in cui il telaio di una sua bici si rompa. Ecco perché.

Fiido è una famosissima azienda cinese specializzata in biciclette elettriche, pieghevoli e non. La Fiido T1 in particolare non è una bici pieghevole, di recente però a qualche utente è successo che il telaio si spezzasse in due, trasformando così la bicicletta in un rottame inservibile. Fiido non ha accampato scuse e si è messa al lavoro per rendere il telaio della sua T1 indistruttibile.

Le attuali Fiido T1 vengono infatti vendute con 5 anni di garanzia sul telaio e con la promessa di un risarcimento di 10.000 dollari nel caso in cui il telaio si spezzi ancora. "Non faremo domande" garantisce l'azienda, "Siamo sicuri che non ci saranno altri problemi simili ma sentitevi liberi di scommettere contro di noi". Fiido sta anche spedendo nuove T1 rinforzate agli utenti che hanno avuto il problema del telaio spezzato, anche se senza batteria e caricatore. Questo almeno negli USA: oltreoceano le nuove bici dovrebbero arrivare fra il 7 e il 15 novembre 2022. In Italia nel frattempo è arrivata la nuova Fiido X che abbiamo provato in maniera approfondita.