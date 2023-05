Ai tedeschi piace Alfa Romeo: boom di vendite in aprile

In Germania il mercato dell’auto nell’aprile 2023 è cresciuto del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo trend di crescita, comune al resto d’Europa, è dovuto principalmente alla fine della crisi dei chip. Nonostante la riduzione dei sussidi governativi, la vendita di auto elettriche è cresciuta del 34%.

La crescente domanda di auto elettriche ha causato una diminuzione del 46% nelle vendite di ibride plug-in. Le auto a benzina rimangono le più vendute in Germania, rappresentando il 37,7% del mercato e registrando un aumento del 18%. Le vetture dotate di motore diesel si fermano al 17,8% del mercato, con un lieve aumento nelle vendite: +2,4%.

Tra le case costruttrici la vincitrice è Tesla, con una crescita del 272% rispetto all’aprile 2022, pari a 2.420 esemplari immatricolati. Il successo è stato favorito dal taglio dei prezzi che Tesla ha applicato in Europa, Italia inclusa. Insieme all'azienda di Elon Musk brilla una realtà italiana: Alfa Romeo. Grazie al SUV Alfa Romeo Tonale e alla buona risposta del mercato ai restyling di Giulia e Stelvio, il marchio del Biscione ha fatto segnare una crescita record del 163%.

Tuttavia, le vendite dei veicoli Alfa Romeo non sono paragonabili a quelli dei marchi premium tedeschi - come Audi, BMW e Mercedes-Benz - che dispongono di una gamma nettamente più ampia. Il risultato non sorprende se confrontato con gli altri ottimi traguardi raggiunti da Alfa nel primo trimestre 2023, come l’aumento del 136% delle immatricolazioni in Europa e la crescita del 64% di immatricolazioni nel mondo.

Tra i marchi in difficoltà troviamo Mitsubishi, con un calo del 61%, Fiat (-21%), Ford (-19%), Toyota (-18), Citroën (-16%) e Renault (-14%).