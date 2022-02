Le tedesche all'attacco di Tesla: sfida tra SUV elettrici Tesla, BMW, Audi e Mercedes

Negli ultimi anni i SUV hanno conquistato il mercato, e in molti casi hanno fatto la fortuna delle case costruttrici, come la Urus che ha regalato un 2021 da record a Lamborghini. La mobilità sta però virando sulla propulsione elettrica, e di conseguenza stanno arrivando nuovi esponenti tra i SUV EV, pronti a sfidarsi per decretare il vincitore.

Come al solito, la svolta elettrica del segmento SUV è stata prontamente accolta da Tesla, con i suoi Model X e Model Y, ma le sfidanti europee, e in tal caso tedesche, non hanno tardato a proporre delle degne sfidanti alla compagine di Palo Alto.

Per questo motivo il team di carwow capitanato da Mat Watson ha deciso di portare sulla linea di partenza la Tesla Model X, la nuovissima BMW iX (qui potente leggere la nostra prova su strada della Bmw iX), l’Audi e-tron S e la Mercedes EQC 400, per vedere chi la spunta in termini di pura prestazione.

Quando di parla di veicoli elettrici, i numeri più importanti riguardano la potenza, la coppia, il peso e l’autonomia (a proposito, non perdetevi il nostro glossario delle auto elettriche). Quest’ultima possiamo scartarla date le circostanze della prova, quindi parlando di pura potenza, abbiamo Tesla sul trono con 541 CV, seguita da BMW con 523 CV, Audi con 503 CV e Mercedes che si ferma a 408 CV.

Parlando di coppia, in questo caso è Audi a farla da padrona, con 970 Nm di coppia, seguita da BMW con 765 Nm, Mercedes con 760 Nm e all’ultimo posto Tesla, con 755 Nm. Dato che siamo al cospetto di quattro SUV, per di più elettrici, il peso ricopre un ruolo fondamentale nello stabilire, almeno sulla carta, quale sfidante avrà più probabilità di vittoria. Ebbene, Audi è la più pesante con i suoi 2620 kg, seguita da BMW con 2510 kg e Tesla con 2460 kg. Mercedes è quindi la meno potente ma anche la più leggera del gruppo e ferma l’ago della bilancia a 2420 kg.

Infine, bisogna precisare che tutte e quattro le sfidanti adottano due motori elettrici e quindi la trazione integrale, quindi si trovano sullo stesso piano. A questo punto avete tutto quello che serve per fare le vostre previsioni. Noi abbiamo già deciso, quindi premete play e scoprite chi è la vincitrice.