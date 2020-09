Tutta la tecnologia della Nuova Mercedes-Benz Classe S 2020: l'auto che viene dal futuro

Dopo averla attesa per mesi, fra rumor e immagini leaked, la Nuova Mercedes-Benz Classe S 2020 è finalmente una realtà. Una vettura che fonde la classica eleganza tedesca alle ultime tecnologie disponibili sul mercato. E il lato tecnologico è proprio ciò che vogliamo approfondire in questo articolo.

Innanzitutto la nuova Classe S è equipaggiata con la seconda generazione di MBUX (Mercedes-Benz User Experience), il sistema operativo che coinvolge ogni aspetto multimediale e di controllo dell'auto. A bordo si possono installare fino a cinque schermi, alcuni con tecnologia OLED, inoltre con la semplice pressione di un tasto il nuovo display 3D mostra al conducente - e per la prima volta - l'ambiente in modo tridimensionale, ottenendo un effetto di profondità mediante il tracciamento dei movimenti oculari.

Presente anche un generoso (in termini di dimensioni) Head-up Display con contenuti in Realtà Aumentata. Grazie a nuove telecamere installate sul tetto, la MBUX è persino capace di interpretare i comandi impartiti con la direzione della testa, i movimenti delle mani e il linguaggio corporeo e di reagire attivando le relative funzioni della vettura. Come spiega Mercedes-Benz, se il conducente guarda dietro di sé, ad esempio, in direzione del lunotto, l'assistente per interni MBUX apre automaticamente la tendina avvolgibile parasole.

L'illuminazione atmosferica è affidata a circa 250 LED, abbiamo poi un pacchetto di assistenti alla guida davvero corposo - anche di serie. Sempre a proposito di sicurezza, in caso di impatto laterale imminente con un'altra vettura, la carrozzeria è in grado di sollevarsi nel giro di poche frazioni di secondo, grazie all'assetto E-ACTIVE BODY CONTROL. Si tratta di una nuova funzione del PRE-SAFE Impulse Side. In questo modo si possono ridurre le sollecitazioni per gli occupanti, dal momento che l'impatto viene deviato sulle strutture particolarmente resistenti della sezione inferiore dell'auto.

Oltre 50 componenti elettronici della nuova Classe S poi possono essere aggiornati “over the air” con il nuovo software, dunque si risparmiano al cliente un sacco di viaggi in officina - un po' come succede sulle auto Tesla. Dalla seconda metà del 2021, indicativamente, la Nuova Mercedes-Benz Classe S sarà infine dotata del sistema DRIVE PILOT, che sarà in grado di guidare in maniera semi-autonoma nel traffico o in coda su tratti autostradali.

Chiudiamo con la tecnologia DIGITAL LIGHT per i fari, che offre funzioni completamente nuove come la proiezione di segni di demarcazione o simboli utili sulla carreggiata. DIGITAL LIGHT presenta in ogni faro un modulo dotato di tre LED estremamente luminosi, la cui luce viene scomposta e indirizzata con l'ausilio di 1,3 milioni di microspecchi. In ogni vettura la risoluzione è superiore a 2,6 milioni di pixel. Un vero e proprio concentrato di tecnologia che porta Mercedes-Benz in una nuova era.