Tutta la tecnologia di nuova MINI: dallo schermo OLED circolare alla chiave digitale

La nuova MINI Cooper sarà completamente diversa dal modello attuale, soprattutto all’interno, dove il brand del BMW Group ha installato un accattivante schermo circolare. Scopriamo le novità tecnologiche della famiglia MINI.

Il nuovo schermo di MINI prende il nome di MINI Interaction Unit: si tratta del primo display OLED circolare del mercato, dotato di un’interfaccia utente dal design innovativo e un sistema operativo curato nei minimi particolari. Forte di un diametro di 240 mm, la nuova MINI Interaction Unit offre colori intensi e una qualità di prim’ordine. Permette di controllare il MINI Operating System 9 che il BMW Group ha sviluppato partendo da uno stack software Android Open Source Project (AOSP).

Luci, interfaccia utente e impostazioni di guida si possono personalizzare fino a 8 profili diversi grazie alle MINI Experience Modes, inoltre un proiettore opzionale sul retro della MINI Interaction Unit proietta sull'intero cruscotto i colori e motivi della modalità selezionata. Le nuove MINI elettriche potranno poi contare su suoni esclusivi sia all’interno che all’esterno, insomma ci si farà riconoscere immediatamente. Con il controllo “Hey Mini” possiamo anche controllare diversi aspetti della vettura con la sola voce naturale.

MINI ha migliorato anche il sistema di navigazione, che ora è basato sul cloud ed è particolarmente veloce e preciso nell’elaborare nuovi percorsi. La pianificazione del percorso inoltre può essere ottimizzata per la ricarica elettrica in caso di MINI a zero emissioni. Infine il MINI Connected Store mette a disposizione degli utenti app native da sfruttare sul sistema di infotainment.

Le nuove MINI si potranno aprire/chiudere con la chiave digitale MINI Digital Key Plus configurabile su telefoni Apple, Google e Samsung compatibili. La connettività è 4G di serie ma può essere portata a 5G come opzione; grazie alla rete inoltre è possibile tenere aggiornato il sistema di bordo ovunque vi troviate, senza fili. L’esperienza MINI è dunque stata rivoluzionata, non vediamo l’ora di toccare con mano le novità.