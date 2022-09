Una nuova tecnologia Harman rileva e riduce stress, ansia e sonnolenza alla guida

Le automobili stanno diventando sempre più tecnologiche, non per questo motivo però saranno sempre più fredde. Al contrario saranno sempre più capaci di percepire stress e stato emotivo del conducente - come ci anticipa il nuovo software di Harman.

La società ha presentato un nuovo software per auto chiamato Ready Care al North American International Auto Show. Potenziato da algoritmi di Machine Learning, il software è in grado di determinare quanto è stressato o distratto il conducente - con l'obbiettivo di calmarlo.

Tre sono le feature chiave del progetto, la prima si chiama Eyes and Mind on Road, che come potete immaginare controlla se il conducente è bene attento alla strada tramite sensori a infrarossi. Questa tecnologia esiste già su diverse auto premium, Harman però va oltre con Cognitive Distraction, una funzione che va a scovare quelle distrazioni che potremmo definire "mentali" che potrebbero portare il conducente a perdersi nei propri pensieri e distrarsi (cosa succede quando si combina distrazione e scarsa abilità alla guida). La vettura farà così in modo di riportare l'attenzione sulla strada ed evitare problemi. Quando poi i livelli di stress salgono eccessivamente, può entrare in azione la funzione Stress-Free Routing, in collaborazione con il navigatore di bordo. La vettura sceglierà percorsi più rilassanti e lontani dal traffico per rendere più piacevole il viaggio.

Ready Care promette esperienze personalizzate per ogni conducente, sempre grazie al Machine Learning, con i produttori di auto e terze parti che potranno integrare funzioni proprie dell'auto e farle lavorare assieme al software - pensiamo al volume della radio oppure al sistema di climatizzazione. Ready Care è anche capace di percepire sonnolenza e ansia: "Si tratta essenzialmente di un co-pilota in grado di percepire quando delle distrazioni possono diventare pericolose - tentando così di evitare il peggio" ha detto Armin Prommersberger, Senior Vice President dell'Automotive Product Management di Harman International. "Per la prima volta il veicolo potrà sapere cosa sta pensando il conducente e questa cosa sarà un game changer nel mercato".