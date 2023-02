La tecnologia drive-by-wire sta arrivando sulle e-bike: a chi serve davvero?

Cosa si intende quando si parla di tecnologia drive-by-wire applicata alle automobili? Per semplificare il tutto vi basti sapere che con questa tecnologia acceleratore e motore non hanno più una connessione meccanica, nelle auto elettriche di fatto è la norma, ma cosa succederebbe se tutto questo venisse applicato anche alle e-bike?

La tecnologia sta per arrivare sulle biciclette grazie al lavoro sinergico di due realtà: la Schaeffler e la Heinzmann, due società tedesche che hanno sviluppato un sistema chiamato Free Drive, ora pronto per andare in produzione. Per spiegarvi il suo funzionamento possiamo farvi questo esempio: su una normale e-bike, che potremmo definire “ibrida”, una volta scaricatasi la batteria possiamo sempre pedalare e muovere la bici con la forza dei nostri muscoli, il motore non fa alcuna resistenza. Su una bici drive-by-wire sarebbe impossibile spingere il tutto con i soli pedali, una volta scarica la batteria non potremmo più muovere nulla.



Qui entra in gioco la tecnologia: bici di questo tipo integrano nel motore anche un piccolo generatore, il movimento dei nostri pedali in realtà genera energia elettrica utile a far funzionare il motore (un po’ come accade con quelle torce che si accendono girando una manovella). Tutta l’energia in eccesso inoltre andrebbe a ricaricare la batteria. Dunque parliamo di una e-bike che non si scarica mai? Non proprio: lo svantaggio di questo tipo di tecnologia è che per ricaricare momentaneamente il motore e riprendere il nostro viaggio dovremmo per un po’ pedalare sul posto, con la bici su un cavalletto centrale. A cosa servirebbe dunque un sistema di questo tipo?

Forse sulle normali e-bike non avrebbe molto senso, il sistema “ibrido” attuale funziona benissimo, la tecnologia drive-by-wire sarebbe però un game changer in ambito cargo, poiché parliamo di bici più complesse che talvolta non possono essere spinte da una cinghia o da una catena. La loro architettura con un sistema simile andrebbe a semplificarsi di parecchio, vedremo però se qualcuno riuscirà a implementare il drive-by-wire in maniera funzionale anche sulle e-bike consumer…