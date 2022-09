L'ultimo teaser pubblicato da Ferrari ricorda l'arrivo imminente del SUV Purosangue

Per gli italiani, settembre non sarà soltanto il mese delle elezioni politiche, ma anche il mese in cui Ferrari mostrerà ufficialmente al mondo il suo primo SUV, rinominato FUV, ovvero Ferrari Utility Vehicle, e per ricordare la ricorrenza, la casa di Maranello ha pubblicato un’immagine teaser che svela la firma luminosa dei fari anteriori.

Nell’ombra si legge anche la data del reveal da segnare sul calendario, ossia 13 settembre 2022, seguita dall’hashtag #FerrariPurosangue. Cosa dobbiamo aspettarci dunque dal primo SUV di Maranello? Ferrari ha già confermato la presenza del motore V12 sotto al cofano, e inoltre ha fatto sapere che il Purosangue non sarà un modello in edizione limitata ma nemmeno disponibile per tutti: la disponibilità sarà comunque limitata e non supererà il 20% delle vendite annuali del marchio (al contrario, la Lamborghini Urus sta facendo la fortuna del marchio bolognese con numeri da record).

Parlando del look invece, avrà quattro porte ma ciò nonostante non metterà da parte la sportività: di fatto si tratta di una sportiva con l’assetto rialzato, che dovrebbe fare affidamento su sospensioni ad aria, trazione integrale e una piattaforma già predisposta all’adozione di un powertrain ibrido.

Manca davvero poco al debutto ufficiale, e tra poco più di una settimana conosceremo tutti i segreti del Ferrari Purosangue, e scopriremo se diventerà lui il SUV più potente e veloce del mercato.