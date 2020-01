Primo teaser del nuovo Hummer elettrico: avrà 1.000 CV di potenza

La popolarità del Tesla Cybertruck ha le ore contate? Non lo sappiamo, di certo però abbiamo nuovi dettagli sull'Hummer elettrico da 1.000 CV.

1.000 CV e 745 kW, con queste caratteristiche si presenta al mondo l'atteso Hummer elettrico di fattura GMC - del quale si parla sin dal 2014 praticamente, solo non si sapeva dell'uscita a marchio Hummer. Il veicolo sarà anche il primo alimentato a batteria di General Motors. Un appuntamento molto importante dunque, soprattutto negli Stati Uniti dove i pick-up sono dei veri bestseller.

Del nuovo veicolo, presentato al grido di "Zero emissioni, zero limiti" da GM, conosciamo la forza, stimata in 15.590 Nm, e l'accelerazione, con lo 0-96 km/h possibile in appena 3 secondi - farà dunque concorrenza al Tesla Cybertruck Tri Motor che fa lo stesso percorso in 2,9 secondi. GM ha ben pensato di lanciare il suo nuovo truck elettrico in un giorno molto particolare, il 20 maggio 2020, in concomitanza con l'evento sportivo più atteso d'America: il Super Bowl. La commercializzazione invece dovrebbe partire nell'autunno del 2021.



Per chi ancora non lo sapesse, GM ha piani seri per l'elettrificazione della sua gamma. Ha speso 2,2 miliardi di dollari per riconvertire il suo impianto di Detroit-Hamtramck, l'Hummer elettrico sarà solo uno dei nuovi modelli in arrivo. Per saperne di più vi rimandiamo alla news dedicata.