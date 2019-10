Ecco un teaser della nuova BMW Serie 2 Gran Coupe, sarà presentata oggi!

Tutti noi quando pensiamo a "Gran Coupe" immaginiamo una gigantesca ammiraglia da Gran Turismo come ci ha ben abituati BMW stessa con le serie 7 e 8 (quest'ultima appena presentata). Si tratta di vetture fatte per garantire confort e piacevolezza durante i lunghi viaggi, e oggi a queste si aggiunge anche la Serie 2.

Quasi certamente la Gran Coupe sarà basata sulla Serie 2 top di gamma, la M235i e quindi è lecito aspettarsi di trovare sotto al cofano un motore turbo da 2,0 litri a benzina, generante 302 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia.

Il sistema xDrive arriverà di serie, così come il cambio automatico a 8 rapporti. Le performance dovrebbero restare le stesse della versione hatchback, quindi ci aspettiamo uno scatto da 0 a 100 in 4,8 secondi che porta ad una velocità massima di 250 km/h.

Ovviamente le differenze maggiori le troveremo al posteriore, dove una coda più lunga e affusolata prenderà il posto del portellone dal taglio netto. Le immagini pubblicate (visibili in calce) ci aiutano a vedere meglio le forme, per constatare di fari posteriori molto larghi, un sottile spoiler a donare un look maggiormente sportivo, e infine una coppia di aperture posizionate su entrambi i lati inferiori del paraurti, appena dietro le ruote.

Per vederla da vicino dovremo aspettare il Salone di Los Angeles che si terrà a Novembre, durante il quale saranno rimossi completamente i veli da questa macchina sportiva. Ma restate sintonizzati in data odierna, poiché la casa di Monaco di Baviera ce la mostrerà per bene, anche se a distanza.

Per restare in tema BMW vi mostriamo un video, che vede la M8 Competition raggiungere i 100 km/h in 2,88 secondi nonostante la casa abbia dichiarato un tempo richiesto di 3,2 secondi. Un risultato da supercar.