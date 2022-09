Un nuovo teaser mostra la Lamborghini Huracan Sterrato in azione, ma ancora nessuna data

Lamborghini ha tolto i veli dalla Urus di nuova generazione, e adesso il prossimo veicolo in attesa di approdare sul mercato è la Huracan Sterrato, che torna a mostrarsi in azione lontano dalle strade asfaltate, bensì su percorsi offroad su una bella costa bagnata dalle onde del mare. Purtroppo però, manca ancora la data del debutto.

Comunque l'arrivo della Huracan Sterrato non dovrebbe essere lontano, dato che anche in questo teaser l’auto non sembra particolarmente rivoluzionata, anzi, guardando le immagini l’auto sembra la stessa già vista a luglio, nel teaser trailer che ci ha mostrato per la prima volta la Huracan Sterrato in azione.

Questa volta cambia il colore del wrap, che abbandona la tinta arancione per fare spazio al celeste, e cambia lo sport a cui viene affiancata. Il primo teaser era in compagnia di una ragazza in bici da enduro, mentre questa volta la Sterrato è servita per portare una ragazza a fare windsurf sulla costa che abbiamo citato sopra.

Oltre a questo, l’auto resta apparentemente la stessa, caratterizzata dalla fanaleria supplementare a LED, parafanghi allargati, assetto rialzato e barre da tetto su cui ancorare un’eventuale tenda, così da trasformare la Huracan in una perfetta compagnia per le attività sportive all’aperto.

Ci aspettavamo una data alla fine del filmato, ma purtroppo non si conosce ancora la finestra di tempo in cui la Huracan da fuoristrada arriverà sul mercato, ma di certo farà il suo debutto prima del 2023.