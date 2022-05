Un teaser mostra la nuova elettrica economica e compatta di Volkswagen attesa nel 2025

Dopo i recenti investimenti di Volkswagen per la sezione produttiva di Sagunto, il gruppo è tornato a parlare del futuro della casa automobilistica presentando un teaser con la compatta elettrica prevista per il 2025 e che sarà prodotta proprio nello stabilimento appena citato.

Da qualche mese si parla della Volkswagen ID.Life, l'auto elettrica compatta da 20mila euro prevista anch'essa per il 2025. Ma l'auto mostrata con il teaser recentemente, tuttavia, sembra non aver molto a che fare la EV in questione dal momento che il modello anticipato dall'immagine promo sembra nascondere diverse differenze.

Il teaser mostra una vettura meno squadrata, a metà strada tra una ID.4 e una ID.5, dunque più arrotondata e dallo stile meno retro. Sempre dallo stesso stabilimento usciranno inoltre due altre vetture: la Cupra UrbanRebel dal design più sportivo e la Skoda, simile alla proposta di Wolkswagen, ma con alcune caratteristiche estetiche che la fanno assomigliare più ad un suv che ad una classica berlina.

Tutti e tre i veicoli sono previsti nel 2025 in Europa al costo di 20mila euro, anche se non sappiamo se i produttori opteranno sia per un allestimento crossover che per un modello canonico da berlina. E voi, invece, cosa ne pensate di tre concept definitivi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.