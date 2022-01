Team universitario crea una hypercar a idrogeno per competere con Lamborghini e Porsche

In campo automotive si fa un gran parlare delle nuove tecnologie elettriche, spesso però si tende a dimenticare l'idrogeno - che ormai può vedersela alla pari anche con le vetture termiche più estreme. È il caso della Forze IX, che correrà contro Lamborghini e Porsche termiche in una gara endurance a Zandvoort.

La vittoria finale passa in secondo piano, sotto i riflettori è giusto che ci sia questo progetto di un gruppo di studenti dell'Università Tecnica di Delft: la Forze IX è un vero prodigio di tecnica, una vettura magnifica che grazie alla forza dell'idrogeno riesce a superare i 300 km/h, e senza inquinare. La vettura è anche dotata di un sistema di raffreddamento che tiene sotto controllo temperatura e pressione - a dir poco fondamentale, visto che si corre seduti su quattro serbatoi da 700 atmosfere di idrogeno pressurizzato l'uno.

La potenza bruta della Forze IX è di circa 800 CV al suo picco, motivo per cui è in grado di competere con le Lamborghini e le Porsche più arrabbiate. Se siete interessati a saperne di più su questo progetto, i ragazzi della TU Delft hanno rilasciato un filmato ufficiale lungo ben 40 minuti in cui vi spiegano parecchi dettagli tecnici della Forze IX.



