Il team di Toyota cambia nome, ben arrivata Gazoo Racing Europe

Toyota continua a puntare sul brand Gazoo Racing, che ora arriva ufficialmente anche in Europa. La divisione sportiva di Toyota in Europa esisteva già, ma tranquilli non ci saranno doppioni.

Gazoo Racing Europe diventa, infatti, la nuova veste del Toyota Motorsport Gmbh (TMG) il team che da sempre ha rappresentato la casa nipponica nel vecchio continente. Un team che ha radici ben profonde, che risalgono al 1979 quando si chiamava ancora Andersson Motorsport Gmbh. È solo nel 1993 che Andersson Motorsport cambia nome diventando ufficialmente il TMG e venendo dunque controllata direttamente dalla casa madre Toyota Giappone.

Squadra tedesca, con sede in quella che è (era?) una delle capitali dell'automotive europeo: Colonia.

Gazoo Racing Europe continuerà ad essere incaricato di rifornire le auto Toyota che parteciperanno nelle competizioni del circuito FIA World Endurance Chanpionship e al Wolrd Rally Championship.

Nel frattempo Gazoo Racing continua ad essere anche il badge dato da Toyota alle sue auto più sportive e aggressive, come testimoniano del resto le nuove Supra GR e Yaris GR, oltre che tutte le altre vetture che (rumor alla mano) sembra che riceveranno presto una versione di questo tipo: si parla già di una Toyota Corolla GR 2023 e di una Toyota CH-R GR.