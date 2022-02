Il futuro di Nikita Mazepin in F1 in bilico: l'uscita sulla Russia non è piaciuta ad HAAS

Il mondo della Formula 1 è sceso in campo con primi provvedimenti contro l'invasione russa dell'Ucraina cancellando il GP di Sochi programmato originariamente a settembre. Tuttavia, la questione appare ben più delicata in questo sport anche alla luce della figura di Nikita Mazepin e del suo legame con la HAAS.

Il n°9 della HAAS ha infatti fatto sapere di non avere alcun problema a correre in Russia, opinione che ha scatenato Jeremy Clarkson su Twitter con un post in cui condanna fermamente la posizione del pilota alla luce della situazione delicata in Ucraina. Ad ogni modo, nella giornata di oggi si è tenuta una conferenza stampa a cui ha partecipato il Team Principal della HAAS, Steiner, che visibilmente imbarazzato ha provato a chiarire la posizione e il futuro della sua scuderia.

"Non tutto dipende da noi. Ci sono dei governi coinvolti e non ho alcuna voce in capitolo su questo. Ritengo che dobbiamo continuare a monitorare la situazione e come questa si svilupperà in Ucraina."

Dopodiché, sul futuro di Mazepin in Formula 1, aggiunge: "è una questione che deve essere risolta. Ci sono vincoli legali con cui dobbiamo avere a che fare e dopodiché vedremo il da farsi."

Già nella giornata di ieri gli alti vertici del team americano avevano rimosso il title sponsor dalla livrea della vettura e dai camion, Uralkali, compagnia tra l'altro molto legata alla famiglia di Mazepin da parte del padre Dmitrij che, tra l'altro, è molto vicino a Putin. La situazione appare molto delicata dal momento che nemmeno la HAAS può permettersi di competere senza i finanziamenti massicci dello sponsor principale. Secondo voi, invece, quale sarà il futuro di Mazepin, verrà rimosso come pilota? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.