Il team Jaguar TCS Racing svela la livrea per i test della monoposto Gen3 di Formula E

Durante la nostra visita di due giorni nel paddock della Formula E a Roma, abbiamo avuto il piacere di festeggiare in prima persona le due vittorie conquistate da Mitch Evans e dalla sua Jaguar, e oggi è proprio la casa di Coventry a svelare per prima una livrea prototipale per la nuova monoposto che debutterà il prossimo anno.

Se vi foste fuggito, ieri sera, allo Yacht Club di Monaco, è stata presentata la terza generazione delle monoposto di Formula E, auto ancor più potenti rispetto alle attuali, ma anche più piccole e leggere, e naturalmente sempre più efficienti. Ebbene, Jaguar ha battuto tutti sul tempo, e a distanza di poche ore dalla presentazione della monoposto Gen3, ha svelato la livrea che utilizzerà nei prossimi test dedicati alla nuova vettura.

A tal proposito, il Team Principal James Barclay ha affermato che: “Alla Jaguar TCS Racing sono tutti entusiasti di rivelare la nostra livrea per la test car della monoposto Gen3 con un design fresco e moderno. La livrea astratta segna un aspetto audace per la squadra mentre ci prepariamo alla prossima era della Formula E”.

Si basa su un pattern astratto in tinta bianca e nera, che probabilmente era già pronto da tempo dato che le immagini mostrano la Jaguar I-TYPE Gen3 che calza pneumatici Michelin, quando dal prossimo anno il fornitore ufficiale sarà invece Hankook. A fine anno vedremo invece la livrea ufficiale che il team Jaguar TCS Racing utilizzerà in gara nella prossima stagione.

Il Team Principal ha poi aggiunto: “La Gen3 è una pietra miliare importante per il Campionato del Mondo con l'auto da corsa elettrica più avanzata che abbiamo mai visto. Ci aspettiamo che le nuove auto da corsa Gen3 portino un'azione ruota a ruota ancora più veloce, emozionante e più drammatica nei nuovi circuiti del centro città”.

Ricordiamo infatti che le nuove monoposto del campionato Formula E adesso toccano i 350 kW di potenza, vale a dire 100 kWh (136 CV) in più rispetto alla generazione attuale, e sono ancor più efficienti con il 40% della potenza richiesta in gara che viene generata dal nuovo sistema di frenata rigenerativa.