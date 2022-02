E se la Taycan diventasse anche Cabrio? Scopriamo la Porsche elettrica scoperta

Negli anni, Porsche ha declinato la 911 in tantissime versioni, più o meno sportive ed eleganti, passando anche per una variate cabriolet. La Taycan sta seguendo le orme della sorella a motore termico e c’è chi ha immaginato anche una Taycan in versione Cabriolet.

La sportiva elettrica di Zuffehausen è infatti proposta nella versione standard e nella più sportiva Taycan S, ma poi è stata affiancata dalla Cross Turismo (qui potete trovare la nostra prova su strada delle Porsche Taycan Cross Turismo), la versione tutto fare che non disdegna qualche strada sterrata. In occasione del Salone di Los Angeles Porsche ha presentato anche la Sport Turismo, che è praticamente la versione votata totalmente alla strada della Cross Tursimo. E quindi cosa manca all’appello?

Ebbene, guardando anche alla gamma 911, sembra mancare un modello Cabriolet, e per questo motivo Sugar Design ha pensato bene di immaginarla con de render che sembrano arrivare direttamente dalla casa madre. Arriverà mai una Taycan scoperta? Difficile dirlo, ma sognare non costa nulla, e grazie a questa elaborazione digitale possiamo farci un’idea del suo eventuale aspetto.

L’auto pensate dal designer si basa sulla Taycan standard a cui si unisce il tetto retrattile della 911 Cabrio e a differenza di molti artisti, che creano una sola immagine, Sugar Design ha messo insieme un’intera galleria che permette di ammirare la vettura da ogni angolazione, e più la osserviamo e più ci piacerebbe vederla realizzata.

Ovviamente si tratta di una semplice elaborazione, ma sognare non costa nulla, e se una Taycan Cabrio fosse così, non sarebbe affatto male.