Dopo la Taycan, la 911: altra Porsche aperta come una scatoletta di tonno per i fari

Ecco un altro caso di "Porsche aperte col metodo a scatoletta di tonno" (da noi battezzato). Il precedente atto vandalico aveva preso di mira una Taycan verde, stavolta la vittima è una Porsche 911 Carrera. Per i deboli di cuore vi avvisiamo: le immagini sono forti.

A quanto pare, il tutto fa parte di una serie di furti organizzati e ben studiati (soprattutto nella metodologia) di fari delle Porsche. Il primo caso, come vi abbiamo accennato, ha coinvolto una Taycan Cross Turismo da ben 100.000 euro. La cosa intrigante di tutto questo è che i fari non vengono semplicemente smontato, ma letteralmente strappati via; i danni alla vettura dunque sono molto ingenti, da assegno di almeno cinque cifre.

Il caso si è ripetuto solo pochi giorni dopo il primo caso, questa volta coinvolgendo la 911 Carrera. Entrambe le vetture hanno subito il medesimo trattamento: i fari sono stati asportati con violenza, attraverso lo smembramento di entrambi i paraurti. Le immagini mostrano chiaramente l'azione brutale, suggerendo l'uso di forti cesoie per lamiera per effettuare il furto. Questo solleva l'interrogativo se gli stessi autori siano coinvolti in entrambi i casi o se si tratti di un trend emergente.

Il motivo dietro questi furti rimane un mistero. Nonostante i fari siano parti di valore sul mercato delle auto di lusso, il fatto che siano stati rubati in modo così aggressivo solleva domande sulla motivazione dietro tali atti (insomma, ci sono metodi più eleganti per rubare un faro da un'auto non vi pare?). La cosa strana è che, dal momento che l'intera carrozzeria viene aperta, nessun altro componente è mai stato trafugato.

Una stravagante teoria (ma verosimile purtroppo) suggerisce che i fari rubati possano essere utilizzati per la coltivazione privata della canapa, una pratica già vista in passato che vedeva furti simili. Nonostante le speculazioni, non ci sono conferme ufficiali su questa teoria. La situazione è in corso di indagine.

Per i fortunati possessori di Porsche, e per gli ancor più fortunati possessori di Porsche i quali fari non stati strappati via in questo modo, la tecnologia a bordo sta sempre più migliorando. La collaborazione tra Apple e il marchio tedesco è sempre più stretta: adesso potete di fatto controllare la vostra Porsche tramite il vostro iPhone.