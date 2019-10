Il taxi volante Lilium Jet pronto per la produzione: il video

Quanto tempo sprecate ogni giorno nel traffico cittadino? Quante volte avete sognato di sorpassare tutti volando e arrivare in un batter d'occhio a casa, pronti a passare del tempo con la vostra famiglia? Sono le domande che si fa Lilium Aviation nel nuovo video promozionale del suo Jet, un taxi volante che potrebbe realizzare alcuni dei vostri più grandi sogni...

Il Lilium Jet è stato creato dalla compagnia proprio per avere una "via di fuga" dalla normalità, per recuperare del tempo prezioso da dedicare ad altro, e oggi il sogno è quantomai vicino: Lilium Aviation ha infatti annunciato la partenza della produzione presso un nuovo stabilimento. Lilium promette un'autonomia di oltre 300 km a una velocità di crociera massima di 300 km/h (eh si, volando non è molto difficile viaggiare a velocità simili).



All'inizio del viaggio produttivo, l'azienda aveva appena 40 ingegneri al lavoro su un prototipo, qualche mese dopo i milioni raccolti per lo sviluppo sono arrivati a 90, all'interno della quale vi era anche una quota Daimler. Oggi Lilium Aviation conta 350 dipendenti e vuole davvero creare un servizio di taxi volanti partendo dal suo Lilium Jet - che faranno concorrenza ai robotaxi di Elon Musk a questo punto, anche se su due piani differenti.



Il prototipo ha infatti terminato con eccellenti risultati la fase di test, durante la quale la velocità di volo ha superato tranquillamente i 100 km/h. Piano con l'entusiasmo però, vedremo un Lilium Jet funzionante sulle nostre strade (magari quelle californiane) solo nel 2025... tocca ancora aspettare.