Taxi con un Nintendo Game Boy al posto del tachimetro: il video è virale

Una Nissan 300ZX Z31 della prima generazione adibita a taxi sta attirando l'attenzione con uno stile a dir poco singolare: un Nintendo Game Boy originale piazzato sul cruscotto mostra la velocità in cifre digitali verdi gigantesche.

Il video è stato condiviso dall'account Instagram @zakU_mods e mostra il proprietario del mezzo con in mano il suo Gameboy collegato all'auto. Sembra proprio essere un Game Boy originale degli anni '90, ma c'è il trucco (sappiate che il Game Boy è anche un ottimo strumento per compiere atti illeciti: questa pratica prevede proprio l'uso della console per rubare le automobili).

Questo dispositivo utilizza il guscio del Game Boy per mantenere l'estetica dell'epoca, ma al suo interno è stato completamente modificato, con uno schermo retroilluminato che mostra la velocità attraverso una grafica retrò. Seppure non sia chiaro il funzionamento del Game Boy/ tachimetro, questo potrebbe implementare un sensore aggiuntivo o connettersi via Bluetooth al telefono per ottenere il segnale GPS della velocità.

Inoltre, l'utente ha dato la possibilità a chiunque di ordinare questo dispositivo. Pare infatti che questa "invenzione" sia destinata ad una piccola produzione artigianale. Gli interessati potranno effettuare un ordine scrivendo direttamente all'utente su Instagram.

Rimanendo in tema artigianalità, le invenzioni singolari di alcuni appassionati possono sembrare audaci. Questo canale ha costruito un Tesla Cybertruck utilizzando materiali di scarto.