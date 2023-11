Taxi Mercedes dei record: 7 milioni di chilometri percorsi

Sapevate quanto dura in media un'automobile? Questo taxi Mercedes proveniente da Gran Canaria è davvero un campione di longevità, avendo accumulato più di 7 milioni di chilometri in 35 anni di servizio. Si tratta di una Mercedes W123, in servizio a Maspalomas che ha superato di gran lunga le aspettative di durata e affidabilità.

Acquistato nel 1986 e immatricolato nel 1988, il veicolo è una versione allungata della W123, con capacità di trasporto fino a sette passeggeri. Dotato di un motore diesel a quattro cilindri da 2.3 litri, sviluppa 71 CV di potenza e monta un cambio manuale a cinque marce.

Dopo la morte del proprietario originario nel 2008, il figlio ha deciso di mantenere in servizio il veicolo, investendo in un completo restauro e apportando miglioramenti come dischi freno ventilati, asse posteriore rinforzato e un sedile Recaro per il conducente.

Il taxi continua a operare 24 ore su 24, con turni di 8 ore, accumulando circa 700 chilometri al giorno. Il veicolo viene sottoposto a regolare manutenzione (con cambi d'olio settimanali). Ciò ha contribuito a mantenere in buone condizioni la meccanica del veicolo nel tempo. Il motore viene sottoposto a rettifica e messa a punto completa ogni milione di chilometri, consentendo al taxi di continuare a servire la comunità e ad aggiornare il suo chilometraggio sul cruscotto.

In 35 anni, ha percorso l'equivalente di 175 volte il giro intorno alla Terra e circa 9 volte la distanza tra la terra e la Luna andata e ritorno (ecco le 14 auto più longeve di sempre). Con 1,4 milioni di passeggeri trasportati sull'isola, questo taxi si è rivelato un'icona di durata e affidabilità.