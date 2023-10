Taxi a guida autonoma, California dice stop a Cruise: troppi incidenti

Solitamente “Stati Uniti d’America” è anche sinonimo di “terra di libertà”, un luogo fertile soprattutto per la Silicon Valley che non trova molte resistenze di fronte alla sperimentazione di nuove tecnologie. Ora però con la Guida Autonoma Cruise si dovrà fare un passo indietro.

Negli ultimi mesi abbiamo seguito assiduamente le avventure dei robotaxi Cruise a Guida Autonoma a San Francisco e non solo, raccontandovi di incidenti, ingorghi e problemi di vario genere. Troppi problemi, a quanto pare: nello Stato della California la sperimentazione selvaggia di Cruise non potrà più avvenire.

Già lo scorso mese di agosto il California Department of Vehicles (DMV) aveva chiesto all’operatore Cruise di ridurre la sua flotta del 50% per via dei problemi causati alla circolazione. General Motors, che gestisce Cruise, stava cercando di rendere il servizio profittevole oltre che sperimentale, facendo pagare le corse agli utenti, ora però dopo una serie di incidenti e problemi il DMV ha deciso per lo stop definitivo del progetto.

Cruise non potrà più far circolare i suoi taxi a Guida Autonoma sulle strade della California, uno dei sogni della Silicon Valley dunque si schianta al suolo, almeno per il momento. Secondo il DMV questi veicoli “non sono ancora sicuri per operare in pubblico”, segno che Cruise dovrà lavorare ancora duramente per rendere i suoi veicoli autonomi più sicuri di quanto lo siano oggi.

Ricordiamo che, oltre a due incidenti avvenuti ad agosto 2023, un robotaxi Cruise ha anche investito una donna, già sbalzata precedentemente da un’altra vettura. Le immagini di quell’evento hanno fatto il giro del mondo, alimentando la cattiva pubblicità attorno a Cruise. Ora, internamente, l’azienda dovrà rivedere molti dei suoi piani...