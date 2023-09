Taxi a guida autonoma bloccano ambulanza dopo un grave incidente: Cruise si difende

Due taxi autonomi Cruise avrebbero ostacolato un'ambulanza durante il trasporto di un paziente gravemente ferito. Il paziente è poi deceduto in ospedale. Cruise ha negato la colpa, sostenendo che uno dei suoi veicoli si è spostato prima del caricamento del paziente e l'altro si era regolarmente fermato in sicurezza.

I vigili del fuoco si San Francisco hanno confermato l'incidente e sottolineato l'importanza del tempo nei soccorsi. Autorità e funzionari locali hanno sollevato preoccupazioni sull'espansione dei servizi di taxi autonomi, sottolineando la necessità di ulteriori accertamenti e discussioni.

Nel dettaglio, General Motors, proprietaria dei veicoli Cruise, ha pubblicato un filmato dove, in sua difesa, testimonia che uno dei due veicoli aveva rilevato l'emergenza lasciando la strada libera e allontanandosi per tempo, mentre l'altro veicolo (anch'esso in stato di allerta) si era prontamente spostato sul lato destro della carreggiata lasciando spazio all'ambulanza per ripartire.

General Motors ha contattato direttamente il New York Times inviando prontamente il materiale a supporto del buon operato dei loro taxi autonomi. Tuttavia secondo le autorità locali (non consociamo ancora la dinamica esatta) tali manovre non sarebbero state sufficienti in quanto ogni secondo, in tali situazioni, è vitale.

Cruise è un servizio di veicoli autonomi per il trasporto di persone attualmente disponibile a San Francisco, recentemente si sono verificati alcuni incidenti (di piccola entità) che hanno costretto l'azienda a ritirare dalla circolazione circa la metà dei propri taxi in vista di ulteriori controlli volti a migliorare il più possibile l'affidabilità dei veicoli.

Tali incidenti hanno scatenato le comunità locali, le quali, spaventate dagli ultimi eventi, hanno annunciato una protesta in quanto questi veicoli a volte compiono azioni non proprio corrette, come ad esempio fermarsi (per non ripartire) in presenza dei classici coni che delimitano lavori sulla strada.