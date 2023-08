Taxi gratis per chi beve in disco, Nikita Pelizon rivendica l'idea: 'Mi hanno ascoltata'

Vi avevamo raccontato negli scorsi giorni la novità introdotta dal governo per cercare di ridurre le stragi del sabato sera, leggasi taxi gratis per coloro che si mettono alla guida ubriachi dopo aver fatto serata in discoteca.

Attualmente si tratta di un progetto in fase sperimentale che tocca di preciso sei locali sparsi per tutta Italia, leggasi il Mascara di Mantova, il notissimo Muretto di Jesolo, un altro club frequentatissimo d'estate, leggasi la Praja di Gallipoli. Stesso discorso vale per la Baia Imperiale di Gabicce Mare, quindi il Naki di Pavia e La Capannina di Castiglione della Pescaia.

Matteo Salvini, che di recente ha presentato il nuovo codice della strada, ha spiegato, nell'annunciare il nuovo progetto dei taxi gratis, che il governo ha incontrato influencer e varie star del web per trovare idee che potessero andare bene, ed evidentemente l'esecutivo deve aver ascoltato la proposta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon.

Quest'ultima ha rivendicato l'idea sui suoi canali social spiegando: “Giorni fa è successa una cosa veramente incredibile. Vengo contattata per partecipare ad una riunione importantissima, vengo chiamata a partecipare a un tavolo governativo. Alla riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale, comunicazione, ecc… Sta di fatto che due giorni fa mi scrivono questo… ebbene sì è appena uscito il primo progetto di legge ideato da me e poi strutturato dal Governo”.

Quindi ha proseguito: “Secondo me vanno definiti meglio alcuni dettagli. Adesso ci lavoreremo con l’Associazione Influencer, faremo cose nuove e vedremo come andrà, sperando di ridurre gli incidenti per questa estate”, ringraziando il ministro Salvini per un “grata della considerazione sulla mia idea”.

La novità non è stata comunque presa benissimo dai social (e non solo), e basta farsi un giro sotto al post dedicato da parte di Trash Italiano per capirlo. C'è ad esempio chi scrive “Bravi, così incentiviamo la gente ad ubriacarsi e fare casino tanto c'è chi li riporta a casa”, ma anche: “Perché risolvere i problemi del Paese quando puoi far ubriacare la gente per farle dimenticare i problemi?”. Un altro infine aggiunge: “A tutti i ragazzi che spendono 400 500 euro all'anno, per andare a scuola (dell'obbligo), di tasca loro.. Prima di salire sullo scuola bus, bevetevi una nastro azzurro o un tavernello, così vi porta il taxi in classe!”. La legge appare senza dubbio rivedibile, e voi cosa ne pensate?