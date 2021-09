Il tavolo da biliardo in carbonio di Bugatti è pronto: costa 250000 € e si livella da solo

Vi siete mai chiesti cosa fanno i tecnici Bugatti quando non sono impegnati nella costruzione di uno dei loro bolidi mozzafiato? 'oggetto che vedete potrebbe essere la risposta. Scherzi a parte, non è la prima volta che Bugatti si dedica alla creazione di oggetti di design di lusso, e dopo averci mostrato i render, il tavolo da biliardo è arrivato.

Il primo esemplare di quest’opera d’arte marchiata Bugatti è stato acquistato da un cliente statunitense, che si è aggiudicato il pezzo che porta la targhetta “Limited Edition 01/30”. Si perché questo tavolo da biliardo non si limita ad avere soltanto materiali nobili e un’attenzione al dettaglio fuori dal comune, ma sfoggia delle caratteristiche tecniche che lasciano senza parole.

Il tavolo da biliardo di Bugatti è stato creato assieme IXO, un’azienda spagnola esperta in materiali compositi, ed è costruito attorno ad una struttura in titanio e alluminio, su cui si posa la “carrozzeria” in carbonio e alluminio, disegnati e modellati con una maestria senza pari. I bordi delle buche sono pezzi in alluminio lavorati dal pieno con macchine CNC, mentre le buche sono in acciaio inossidabile foderate in pelle, il tutto tenuto assieme da viti in titanio, così da scongiurare ogni possibile fenomeno di corrosione, dal momento che questo tavolo è pensato per essere utilizzato a bordo si superyacht.

Infatti tra le chicche c’è un complesso sistema di livellamento del piano di gioco attraverso l’adozione di gambe in grado di regolarsi automaticamente in 5 millisecondi, così da compensare il movimento indotto dal moto ondoso del mare, il tutto in totale silenzio e senza vibrazioni.

Sono richiesti 250,000 euro per portarsi a casa questo gioiello, che viene consegnato assieme ad altri componenti rigorosamente in fibra di carbonio. Assieme al tavolo c’è infatti un sistema di illuminazione a LED dimmerabile, stecche e porta stecche con tanto di display da 13 pollici per tenere traccia dei punteggi durante le partite, una scatola di gesso in alluminio, una valigia di pelle per portare le palline e una chiavetta USB in alluminio anch’essa ricavata dal pieno, al cui interno ci sono immagini e video che documentano la progettazione e la costruzione di questo pezzo di design.

Un oggetto per pochi eletti, sia perché in tiratura limitata, sia per il prezzo decisamene proibitivo, ma che noi vedremmo benissimo all’interno del Volkner Performance S, il motorhome dotato di garage interno per ospitare una Bugatti Chiron.