Tavares: 'A breve il piano per Mirafiori, governo aiuti gli italiani ad acquistare le BEV'

In un'intervista al Sole 24 ore, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è intervenuto su una serie di punti relativi al futuro della compagnia, compreso il futuro della fabbrica di Mirafiori, dell'importanza dell'Italia per Fiat e viceversa e dei progetti futuri.

Il CEO di Stellantis ha recentemente sottolineato l'importanza cruciale dell'Italia come uno dei tre pilastri globali dell'azienda, affiancata dalla Francia e dagli Stati Uniti. Nel periodo tra il 2019 e il 2022, Stellantis ha fatto un investimento di 5 miliardi di euro nel paese. Di questa somma considerevole, una parte significativa sarà stata destinata alla fabbrica di Mirafiori, la quale recentemente è stata oggetto di dibattito per via della produzione attualmente ridotta all'osso.

Questi investimenti avrebbero dato inizio a una serie di progetti strategici a Mirafiori che lo stesso Tavares considera "uno dei principali impianti di produzione di Stellantis in Italia". Tra questi progetti, egli ha parlato del Battery Technology Center, che si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie innovative per le batterie, l'economia circolare, che mira a ridurre gli sprechi e a promuovere il riciclo, e il grEEnCampus, che si propone di promuovere la sostenibilità ambientale.

Tavares ha aggiunto che, nonostante gli investimenti sostanziali, ci sono sfide da affrontare in Italia. Egli ha riconosciuto che la capacità produttiva attuale dell'Italia è solo al 63% del suo potenziale e che ci sono progetti in corso per raddoppiare la produzione elettrica a Mirafiori. Un altro problema emerso riguarda la ristrutturazione degli impianti, in particolare quelli che si occupano dei segmenti automobilistici più grandi. Questo suggerisce che c'è ancora lavoro da fare per ottimizzare le operazioni e garantire una produzione efficiente e competitiva.

Nonostante tutte le difficoltà, Tavares ha confermato che Stellantis sta registrando risultati finanziari positivi, con un aumento dell'utile del 18,6% e un dividendo in crescita del 16%. Il suo piano Dare Forward 2030 per la transizione verso veicoli più sostenibili sta ottenendo un ampio consenso tra gli investitori, riflettendo l'orientamento strategico dell'azienda verso la sostenibilità e l'innovazione.

Tuttavia, secondo Tavares, il problema starebbe nella domanda di veicoli elettrici in Italia, che sarebbe ancora troppo bassa e che andrebbe incentivata a dovere da parte dello Stato: "Noi stiamo investendo pesantemente nella mobilità pulita in Italia. Ma all'inizio di questo processo la produzione è più costosa. I sussidi necessari per l'acquisto da parte dei consumatori Italiani di automobili elettriche che produciamo in Italia sono stati annunciati molte volte, ma non sono stati ancora implementati. In questo modo noi perdiamo l'occasione di produrre più Ev in Italia. Il Governo italiano dovrebbe aiutare i consumatori italiani perché le auto elettriche costano di più di quelle a combustione interna e il mercato italiano, per la sua specificità, va aiutato più di altri".

