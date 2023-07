Tavares sgancia bombe: 'Auto Elettriche? Non c'è domanda! Panda addio con l'Euro 7'

Sono dichiarazioni decisamente considerevoli quelle rilasciate da Carlos Tavares, CEO di Stellantis. Nel corso di un tavolo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha affrontato svariati temi a cominciare da quelli caldissimi, leggasi l'Euro 7 e l'elettrico.

Tavares non ha usato giri di parole nello spiegare che se le nuove regole Ue sulle emissioni entreranno in vigore, la Panda rischia di vedere la parola fine: "La Panda fa parte della storia dell’Italia e del suo modo di vivere. Se però si continua a sostenere regolamenti che portano a un aumento dei costi, allora questi regolamenti uccideranno la Panda e questo non è nel miglior interesse dell’Italia".

Fiat ha in programma per il 2024 una nuova Panda B-SUV e low cost, ma se quanto detto da Tavares dovesse essere messo in pratica, alla fine la storica utilitaria torinese rischia di non vedere mai la luce.

Il CEO di Stellantis ha quindi invitato il governo Meloni a "non sostenere l’Euro 7”, o comunque qualsiasi politica destinata a "restringere l’utilizzo" delle auto o a ridurne "l’accessibilità: se si vuole mantenere un’industria manifatturiera in Europa non possiamo essere autofobici".

Tavares ha colto l'occasione anche per parlare dell'obiettivo di produrre un milione di auto del gruppo in Italia: "Se si restringono le possibilità di uso delle auto e la loro accessibilità, allora noi non possiamo sostenere l’obiettivo del milione di veicoli prodotti. Se non si proteggono prodotti iconici come la Panda, allora non ci si può chiedere di produrre un milione di veicoli".

Si è quindi parlato del caso auto elettriche, che in Italia sono un vero flop e che anche in altre nazioni europee non stanno andando per la maggiore salvo Tesla. Come sottolineato da Tavares lo stop degli incentivi in alcuni Paesi ha determinato "un collasso degli ordini" di elettriche, e per lo stesso manager è la chiara dimostrazione che "le persone non sono disponibili ad acquistare un’auto a batteria" senza agevolazioni.

"Senza domanda, non c’è mercato – aggiunge il numero uno di Stellantis senza giri di parole - da parte nostra, possiamo mettere sul piatto di tutto: competenze, capacità produttiva, prodotti e via discorrendo. Tuttavia, non possiamo influenzare in modo significativo le dimensioni del mercato perché queste sono la conseguenza di diversi fattori: i costi della mobilità, l’accessibilità dei veicoli o i costi dell’energia". Vere e proprie bombe quelle sganciate da Tavares.