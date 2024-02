Tavares: 'Se non vuoi che il mercato delle auto elettriche si espanda fai come l'Italia'

La polemica tra Meloni e Stellantis non si placa, anzi diventa sempre più grande. Come una valanga che via via aumenta, così le critiche e gli attacchi dai due fronti giorno dopo giorno si fanno sempre più aspri. Questa volta a parlare è Carlos Tavares (amministratore delegato del Gruppo), e punta il dito contro il Governo...

Intervistato dall'agenzia di stampa internazionale Bloomberg, intervista poi riportata anche dall'ANSA, proprio a riguardo delle polemiche degli ultimi giorni, il manager portoghese si è scagliato contro la classe dirigente italiana, che a suo dire farebbe poco (ma veramente poco) per far progredire lo sviluppo del settore elettrico nel Bel Paese. Stellantis? Solamente un "capro espiatorio - ha detto Tavares - nel tentativo di evitare di assumersi la responsabilità per il fatto che se non si danno sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio gli impianti in l'Italia" (per saperne di più: Stellantis, 4 stabilimenti in Italia sono troppi? Mirafiori quello che rischia di più).

Ma le critiche (o le risposte) di Carlos Tavares sono diventate sempre più mirate: "Se non vuoi che i veicoli elettrici progrediscano, devi solo fermare gli incentivi", e ancora "è ovvio che il governo italiano sta facendo questo. Il mercato dei veicoli elettrici in Italia è molto, molto piccolo. È la diretta conseguenza del fatto che il governo italiano non incentiva l'acquisto di veicoli elettrici".

Dunque, il grande scontro tra Governo e Stellantis, e soprattutto tra il Presidente del Consiglio (e non solo, viste le parole pronunciate a proposito da Carlo Calenda) e John Elkann, è destinato ancora a continuare. Intanto, quasi a risposta alle critiche di Tavares, il ministro Adolfo Urso ha presentato il nuovo programma di incentivi: incentivi auto 2024, quando saranno disponibili?.