Tavares e il retroscena Alfa Romeo: 'Mi chiesero di venderla, ma non lo faremo mai'

Durante la presentazione dell'Alfa Romeo Milano presso l'Automobile Club di Milano, Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, ha condiviso alcuni dettagli interessanti sul dietro le quinte dell'azienda molto interessanti.

In prima battuta, Tavares ha rivelato di aver ricevuto proposte per vendere Alfa Romeo, incluso un tentativo da parte di un gruppo cinese interessato all'acquisizione di un marchio francese all'interno del gruppo Stellantis (senza specificare bene quale). Tavares ha anche chiarito che la società interessata ad acquistare Alfa Romeo non era di origine cinese. Come è logico che fosse, Tavares ha ovviamente respinto entrambe le offerte, sottolineando che Stellantis non seguirà l'esempio di Volvo o MG, e non cederà mai ai brand cinesi, ma continuerà a competere sul mercato senza cedimenti.

Tavares ha anche dissipato le voci secondo cui i marchi di Stellantis avrebbero abbandonato l'Italia come centro produttivo, sottolineando che tali affermazioni sono infondate e definendole senza troppi giri di parole: "fake news". Tavares ha voluto ribadire il ruolo centrale dell'Italia per Stellantis, sia come centro di produzione che di ricerca e sviluppo, evidenziando un recente investimento di 5 miliardi di euro nel paese per sostenere i marchi attivi. Di recente si è alzata una polemica riguardo un piano di Stellantis di produrre ben 5 auto elettriche a Mirafiori in futuro. I sindacati hanno chiesto un passo indietro sostenendo che, dal momento che il full elettrico non vende: almeno 2 di queste auto dovrebbero essere ibride.

Le sue dichiarazioni sono giunte durante una giornata impegnativa, in cui Tavares ha incontrato i sindacati a Mirafiori e ha inaugurato un nuovo stabilimento che assemblerà fino a 600 mila cambi. Inoltre, l'amministratore delegato di Stellantis ha annunciato un investimento di ulteriori cento milioni di euro per migliorare l'efficienza della 500e mediante l'installazione di una nuova batteria attualmente in fase di sviluppo.

