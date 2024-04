Tavares, polemica per stipendio da 36 mln di euro 'Se pensate sia alto cambiate la legge'

Dopo le voci su un possibile sostituto di Carlos Tavares, il CEO di Stellantis, in un'intervista, ha parlano senza mezzi termini del "tema" degli stipendi, con particolare riferimento al suo personale compenso, che ammonta a circa 36 milioni di euro all'anno.

L'attuale manager del gruppo Stellantis ha affrontato il tema con grande franchezza: il 16 aprile, il suo compenso per l'anno 2024 sarà sottoposto all'esame degli azionisti. Anche se il loro voto non è vincolante, è comunque una decisione molto importante (di recente Tavares ha ammesso di aver ricevuto importanti offerte estere per l'acquisto di Alfa Romeo, puntualmente rispedite al mittente).

Gli attuali 36,5 milioni di euro che Tavares ha guadagnato nel 2023, registrando un aumento del 56% rispetto all'anno precedente, incluse le straordinarie ricompense legate ai risultati per un valore di 10 milioni di euro, rendono Carlos Tavares un uomo senz'altro fortunato e privilegiato: egl infatti è il CEO dell'industria automobilistica più remunerato al mondo, superando figure di spicco come Mary Barra di General Motors e Jim Farley di Ford.

In merito a presunte indignazioni di coloro che pensano che compensi simili siano assolutamente fuori luogo, Tavares ha dichiarato: "Se molti ritengono che ciò non sia accettabile, promulghino una legge, modifichino la normativa, e io mi atterrò a quanto stabilito".

Tavares inoltre ha fatto notare che il 90% del suo stipendio è legato ai risultati aziendali, scherzando inoltre (ma nemmeno più di tanto) sulle prestazioni della concorrenza e sottolineando che "se dovessi avere le stesse performance dei miei rivali, il mio stipendio sarebbe molto inferiore".

Tuttavia, per quanto possa comunque destare un minimo di senso di ingiustizia, Tavares ha ragione: se escludiamo tutti i bonus percepiti dal manager nell'anno 2023 (composti da varie voci tra cui pensioni di anzianità, stock option e bonus legati a specifici risultati) il compenso base del CEO di Stellantis ammonterebbe a circa 2 milioni di euro.

