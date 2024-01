Tavares: 'Ok incentivi elettriche ma persi 9 mesi, altro produttore in Italia? Un rischio'

L'Italia e il Gruppo Stellantis sono sicuramente legati da un doppio filo invisibile, del resto parliamo dell'unico gruppo automotive che ha grossi impianti di produzione nel nostro Paese. Tuttavia i rapporti non sono sempre rosei e di questo ha parlato il CEO Carlos Tavares.

L'amministratore delegato di Stellantis ha commentato le varie questioni d'attualità che riguardano il mercato dell'elettrico in Italia, il futuro degli stabilimenti italiani (spesso messo in seria discussione), il possibile arrivo di un nuovo produttore in Italia e i nuovi incentivi statali per l'acquisto di veicoli green. Le parole di Tavares, riportate dall'agenzia di stampa ANSA, mettono in chiaro alcuni punti, alcuni anche delicati.

Partendo dai nuovi incentivi, l'Ad dice che "abbiamo (Stellantis, ndr) chiesto al governo di sostenerci nella produzione di veicoli elettrici" e di voler "raggiungere il traguardo di un milione di veicoli prodotti, ma dobbiamo avere sostegni alla produzione". Inoltre, ha ammesso anche che Stellantis chiede questi incentivi da molto tempo al governo italiano. E anche se, dice Tavares, "vorrei ringraziare il governo che lancerà a febbraio incentivi" sottolinea che "abbiamo perso nove mesi". Non si tratterà certo di una campagna 'sociale' come quella francese (Stellantis offre 9 auto col leasing sociale in Francia: si parte da 49 euro al mese), almeno per il momento, ma anche in Italia si torna a spingere sul mercato dell'elettrico.

Inoltre, riguardo all'arrivo di un nuovo produttore e concorrente in Italia, Tavares ha detto: "Se il governo vuole portare un altro produttore siamo pronti a lottare, ma bisogna pensare anche alle conseguenze di questa lotta". In questi ultimi giorni sono state molte le discussioni tra il governo italiano e Stellantis, e a questo proposito Tavares ha aggiunto: "Il dialogo con il governo italiano andrà avanti, non c'è nessuna demagogia".

Toccato anche il tema scottante degli stabilimenti Stellantis in Italia. "Noi vogliamo proteggere gli stabilimenti italiani, siamo pronti a competere" ha detto ancora Tavares. "I nostri dipendenti sono pronti a lottare, poi vedremo se sarà stata una scelta buona, una decisione positiva per l'Italia". Riguardo lo stabilimento di Melfi, invece, il suo futuro era stato messi in discussione dopo la notizia della non-produzione della nuova Opel Manta (niente Opel Manta a Melfi: il modello è stato cancellato?), Tavares ha assicurato: "Il futuro di Melfi non è a rischio a prescindere dei modelli che vi produrremo".